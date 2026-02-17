Cumhurbaşkanı’nın Etiyopya ziyaretinde İsrail’in, Somaliland üzerinden kurduğu tuzak anlatılacak, İsrail ve müttefiklerinin tehditlerine dikkat çekilecek. Afrika’ya, Türkiye öncülüğünde serbest pazar teklif edilecek.

YıLMAZ BİLGEN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle bugün başkent Addis Ababa’da temaslarda bulunacak. Afrika’da istikrar bazlı ara bulucu rolünü son yıllardaki hamleleriyle oyun kurucu aktör boyutunda dönüştüren Türkiye’nin Etiyopya çıkarmasında üç ana başlık ön planda olacak. Etiyopya’ya Somaliland üzerinden bölgeye kurulan tuzak anlatılacak. Bölge ülkelerine ortak ekonomik serbest pazar teklifi yapılacak. İsrail ve müttefiklerinin istikrara tehdit oluşturacağı belirtilecek.

İSRAİL’İ TANIMIYORLAR

Tarihi ziyareti gazetemize değerlendiren Afrika Uzmanı Dr. Serhat Orakçı, Erdoğan’ın çıkarmasını ‘son derece kritik bir dönemde yapılan stratejik hamle’ diye nitelendirdi. Afrika ülkelerinin İsrail’i tanımadığını ifade eden Orakçı, Ankara’nın öncelikle mevcut ve gelecekte İsrail ve müttefiklerinin ortaya çıkaracağı negatif sonuçları Afrika’ya anlatma misyonunu üstlendiğini söyledi. Sudan’daki iç savaşın bitirilmesi için yapılan girişimlerde Türkiye’nin önemli rol oynadığını kaydeden Dr. Orakçı, “Güvenlik, savunma sanayi, ticaret ve enerji kaynakları ile ilgili bugün çok başka bir noktadayız. Somaliland tuzağını boşa çıkarma konusunda da olağanüstü çaba sarf eden merkez biz olduk. Bu yılın başından itibaren yapılan Mısır, Suudi Arabistan gezilerinin ardındar Etiyopya ziyaretinin stratejik zamanlaması çok önemli” dedi.

TUZAĞI ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya ziyareti kapsamında şartların uygun olması durumunda sürpriz yapıp kısa süreli Somali ve Sudan’a da uğrayarak moral ziyaretinde bulunabileceği değerlendiriliyor. Dışişlerinden bir yetkili, Cumhurbaşkanı’nın Etiyopya’ya Somaliland üzerinden bölgeye kurulan tuzağı anlatacağını, bölge ülkelerine ortak ekonomik serbest pazar teklifinde bulunacağını, İsrail ve müttefiklerinin kıtada istikrarı bozacağını iletileceğini söyledi. Yetkili, “Türkiye, bugüne dek kuzey aksında nüfuza sahipti. Son yıllarda yürütülen diplomasi ve siyasi girişimler sayesinde Kızıldeniz’den başlayıp Doğu Afrika aksında Mısır, Sudan, Eritre, Etiyopya, Cibuti, Somali, Kenya, Tanzanya’ya ulaşan koridor boyunca da güçlü bağlar kurarak etki alanı ürettik. Yine Sahra altı Afrikası’nda da en etkili ülke niteliği kazandık. Orta Afrika’da tarihî kardeşlik köprülerimiz var. Osmanlı’nın Afrika’daki imajı ve bıraktığı izler başlı başına kazanım” diye konuştu.

BÖLGE KAN GÖLÜNE DÖNERDİ

Bir başka bölge uzmanı Mustafa Efe de Sudan ve Somali’de Türkiye’nin üstlendiği misyonun tarihî öneme sahip olduğunu hatırlattı ve güvenlik, savunma sanayisi, ticaret ve yer altı zenginliklerinin işletilmesi gibi alanlarda Ankara’nın belirleyici inisiyatife sahip olduğunu ifade etti.

Efe şunları kaydetti: Şayet Türkiye faktörü olmasa bugün Afrika kan gölüne dönerdi. Birkaç yıl öncesine kadar farklı bir politik ekseni savunan Mısır dahi Ankara ile aynı tezleri savunur duruma geldi. Net bir biçimde bölge hakimiyeti kuruyoruz. Türkiye’nin varlığı çok belirgin. Yine Somali’nin bölünme projesi ve İsrail-MOSSAD adasına dönüştürülmeye çalışılan Somaliland ile ilgili hava değişti. Yine Eritre ve Cibuti, Somali gibi komşuları ile ciddi sorunları var. İşte Cumhurbaşkanımız böyle bir vasatta onlara İsrail ile ortaklarının silah ve cephane üssü olmamaları gerektiğini anlatacak. Türkiye olarak güvence verecek. Bununla birlikte Somaliland ile ilgili hesap yapma diyecek. Bir diğer önemli teklif ise ilgili ülkelerin Türkiye öncülüğünde bir bölgesel serbest pazar oluşumuna gitmeleri yönünde olacak.



