İhlas Koleji, üç kampüsünde eş zamanlı düzenlenen STEM Fuarı 2026 ile ezberci eğitimi rafa kaldırdı. Sınav başarısını üretim kültürüyle harmanlayan öğrenciler, geliştirdikleri projelerle ‘geleceğin eğitim modelini’ ilan etti.

İhlas Koleji; Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde gerçekleştirdiği dev STEM Fuarı ile eğitimde çıtayı yükseltti. Dört gün süren etkinlikte öğrenciler, sadece derslerde öğrendikleri bilgileri değil, bu bilgileri gerçek dünya problemlerine nasıl çözüm olarak dönüştürdüklerini sergiledi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışında, öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla yaptığı gösteri büyük bir coşkuya sahne oldu.

Klasik eğitim kalıplarını yıkan İhlas Koleji, STEM uygulamalarıyla öğrencilere beş aşamalı bir üretim süreci sunuyor. Problemi belirleyen, araştırma yapan, takım çalışmasıyla prototip üreten ve projesini topluluk önünde savunan öğrenciler; analitik düşünme ile iletişim becerilerini sahada geliştiriyor. Fuarda öğrencilerin projelerini velilere bizzat anlatmaları ise öz güven ve ifade gücünün en somut göstergesi oldu.

İhlas Kolejliler, yeni nesil modeli gözler önüne serdi: Eğitimde üretim devrimi

YETKİNLİK VURGUSU

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, fuarın kurum vizyonunun sahadaki karşılığı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: Biz öğrencilerimizi yalnızca bilgiyi öğrenen değil, bilgiyi kullanarak çözüm üreten bireyler olarak yetiştiriyoruz. STEM çalışmalarımız bu anlayışın en somut yansımasıdır. Diploma bir kapıyı açar; yetkinlik ise o kapının ardında kalıcı olmayı sağlar. Bu fuarda gördüğümüz her proje, öğrencilerimizin analitik düşünerek üretim yaptığını ortaya koyuyor.

VİZYON VE DİSİPLİN

İhlas Kolejinin benimsediği eğitim yaklaşımı; akademik disiplini üretim kültürüyle birlikte yürütmeye dayanıyor. Sınav başarısı disiplin kazandırırken proje kültürü vizyon kazandırıyor. Eğitimde kalıcı dönüşüm ise bu iki alanın dengeli biçimde ilerlemesiyle mümkün oluyor.

İhlas Koleji STEM Fuarı 2026, değişen dünyada yalnızca diploma değil; yetkinlik, karakter ve üretim gücünün belirleyici olacağı gerçeğini ortaya koydu. İHA

Haberle İlgili Daha Fazlası