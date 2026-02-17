Ankara’nın, yedinci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’i petrol aramak üzere Somali’ye göndermesi Atina ve Tel Aviv’de “bölgedeki dengeler değişecek” şeklinde yorumlandı.

Türkiye, son aylarda Afrika Boynuzu’nda enerji, uzay üssü ve balıkçılık faaliyetlerini artırdı. Bölgedeki askerî kapasitesini de genişleten Ankara, deniz aşırı ilk enerji arama faaliyetini başlatarak “Çağrı Bey” adlı sondaj gemisini Somali açıklarında petrol aramak üzere görevlendirdi. Bölgedeki jeopolitik dengeler açısından kritik görülen ve “Somali çıkarması” olarak nitelendirilen bu adım, Yunanistan ve İsrail basınında geniş yankı buldu. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT News, Türkiye’nin yeni 7. nesil sondaj gemisinin Somali’ye doğru yola çıktığını duyurduğu haberinde bunun Ankara’nın ulusal suları dışındaki ilk derin deniz sondaj görevi olduğuna dikkat çekti.

GÜNLÜK 500 BİN VARİL PETROL

Insider haber sitesi de Çağrı Bey’in Somali’ye gönderilmesini Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde “tarihî bir an” olarak nitelendirdi, “Somali hamlesi” ifadesini kullandı. Haberde, Ankara’nın 2028 yılına kadar günlük 500 bin varil petrol veya eş değer hidrokarbon üretmeyi hedeflediği, enerji alanında küresel ölçekte daha etkin bir rol oynayacağı kaydedildi.

JEOPOLİTİK REKABET ARTIYOR

Yunan Pronews gazetesi ise Türkiye ile İsrail arasında Afrika Boynuzu’nun kontrolü üzerinden yeni bir gerilim yaşandığını öne sürdü. Haberde, Türk sondaj gemisi “Çağrı Bey”in yola çıkmasının bölgedeki jeopolitik rekabeti artırdığı yorumu yapıldı. Gazete, Somaliland’ın bağımsızlığını ilan etmesinin Ankara ile Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükselttiğini öne sürdü.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Maariv de Türkiye’nin Somali’de başlattığı enerji hamlesini “Tarihî adım” başlığıyla okurlarına duyurdu. Haberde, Ankara’nın Somali’de petrol arama faaliyetlerine başlamasının bölgedeki dengeleri etkileyebileceği yorumu yapıldı. Sondaj gemisinin güvenliğini TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’nın üstleneceğini kaydeden gazete, Türkiye’nin Somali’yi Afrika’da stratejik bir ortak olarak konumlandırdığını belirtti. Ankara’nın “enerjide tam bağımsızlık” hedefinde olduğunun altı çizildi.



