Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yapılacak zamma ilişkin çeşitli değerlendirmeler yaparken, yapay zekadan da farklı tahminler geldi. TGRT Haber TV'de Cem Küçük'ün konuğu olan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 3 farklı yapay zeka uygulamasının asgari ücret tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Komisyonun ilk toplantısında işçi temsilcisi TÜRK-İŞ yer almazken, ikinci toplantıya katılıp katılmayacağı ise merak konusu.

YAPAY ZEKADAN 3 FARKLI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Komisyon krizi devam ederken bir yandan yapılacak zam merak konusu. Zamma ilişkin çeşitli tahminler öne sürülürken, yapay zekadan da farklı tahminler geldi. Cem Küçük'ün sunduğu TGRT Haber'de sabah haberleri programına TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız bağlandı. Yıldız, 3 farklı yapay zeka uygulamasının asgari ücret tahminlerini paylaştı.

Asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekadan 3 farklı tahmin

YAPAY ZEKA NEYE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPIYOR

Yıldız, "Yapay zeka tahmin yaparken Orta Vadeli Program'daki hedefler. Özellikle enflasyon hedefi. Dolar projesikyonuna da bakıyor. Önümüzdeki süreçte ne kadar olur? TÜİK ve ENAG'dan gelen enflasyon rakamları ve Merkez Bankalarının faiz kararlarını da değerlendiriyor." dedi.

YAPAY ZEKANIN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ 26.500 İLA 30 BİN TL ARASINDA

Yapay zekanın farklı farklı yorumlar yaptığını belirten Yıldız, "Mesela bir uygulama diyor ki. Bütün bu kriterleri göz önüne bulundurarak 26.500 ile 30 bin TL arasında bekliyorum. Diğer bir uygulama diyor ki: 28.500 ile 30 bin TL aralığında olabilir. Bir diğer uygulama da yüzde 29 ila yüzde 33 arasında bir artış yapılır diyor." ifadelerini kullandı.

