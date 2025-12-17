Vatandaşların gündeminde yer alan ''Hatay deprem konutları kurası ne zaman, teslim tarihi hangi gün?'' soruları cevap buldu! Hatay’da deprem sonrası inşa edilen kalıcı konutlarla ilgili süreç tamamlanmak üzere. ntakya ilçesinde yapımı tamamlanan 16. etap deprem konutları için kura tarihi netleşti. Hak sahiplerinin merakla beklediği kura çekimi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Hatay deprem konutları kurası ne zaman, teslim tarihi hangi gün olacak merakla araştırılıyor. Kentsel dönüşüm ve yeniden inşa çalışmaları kapsamında Antakya’da tamamlanan toplam 1.155 konut için yapılacak kura çekimi gün boyunca farklı saatlerde düzenlenecek.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları için kura çekimi 17 Aralık 2025 Çarşamba günü yapılacak. Antakya 16. Etap projeleri kapsamında toplam 1.155 konut için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek. Tüm süreç Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre Hatay’daki deprem konutlarının son anahtar teslimi 27 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Teslim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hatay deprem konutları kura sonuçları 17 Aralık 2025 tarihinde yapılan çekimlerin ardından aynı gün içerisinde netleşecek. Hak sahipleri sonuçları canlı yayın üzerinden takip edebilecek, ayrıca kura sonuçlarına ilgili resmi platformlar aracılığıyla erişilebilecek.

