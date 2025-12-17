Amazon, yapay zeka sektörünün hızla artan bilgi işlem gücü talebi nedeniyle ChatGPT'nin üreticisi OpenAI'a 10 milyar dolarlık dev bir yatırım yapmayı görüşüyor. Bu potansiyel anlaşma, OpenAI'ın 1 trilyon dolarlık halka arz hazırlığı yaptığı bir döneme denk geliyor ve şirketin değerlemesini 500 milyar doların üzerine çıkarabilir.

Reuters'ta yer alan habere göre, e-ticaret devi Amazon, yapay zeka teknolojileri şirketi OpenAI'a potansiyel bir yatırım yapmak için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre, bu anlaşma OpenAI'ın değerlemesini 500 milyar doların üzerine çıkarabilir.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YOLDA

Amazon'un OpenAI'a yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapabileceği belirtilirken, kaynaklar iki firma arasındaki görüşmelerin "çok akışkan" olduğunu ve özel bir mesele olduğu için gizlilik kaydıyla bilgi verdiğini dile getirdi.

Yapay zeka yarışlarında dev adım: Amazondan OpenAIya 10 milyar dolarlık yatırım

YATIRIM ARDINDAKİ SEBEP: BİLGİ İŞLEM GÜCÜ İHTİYACI

Bu muhtemel anlaşma, yapay zeka sektörünün muazzam bilgi işlem gücüne olan durmak bilmeyen talebi bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketler, insan zekasına rakip veya onu aşan sistemler kurmak için kıyasıya bir yarış içerisinde bulunuyorç

Daha önce Nvidia ve Oracle gibi firmalar da bu yıl OpenAI ile milyarlarca dolar değerinde yapay zeka anlaşmaları imzalamıştı. Hatta OpenAI, yalnızca geçen Kasım ayında Amazon'dan bulut hizmetleri satın almak için 38 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.

HALKA ARZ ÖNCESİ STRATEJİK HAMLE

Amazon ve OpenAI arasındaki bu görüşmeler, yapay zeka devinin 1 trilyon dolara kadar değerlenebilecek bir halka arz için zemin hazırladığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Yapay zeka yarışlarında dev adım: Amazondan OpenAIya 10 milyar dolarlık yatırım

Öte yandan, Microsoft'un OpenAI ile yaptığı anlaşma da firmanın finansal başarısında payı olan kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından kontrol edilen "kamu yararına çalışan bir şirket" olmasını sağlıyor. Bu durum, OpenAI'ın sermaye artırma ve bilgi işlem kaynakları sağlama yeteneği üzerindeki önemli kısıtlamaları ortadan kaldırıyor.

Microsoft, OpenAI'da yüzde 27'lik hisseye sahip ve OpenAI modellerini kendi bulut müşterilerine satma konusunda özel hak elde etmiş durumda.

OPENAI AMOZUN'UN ÇİPLERİNİ KULLANMAYA PLANLIYOR

Diğer taraftan, OpenAI'ın, Amazon'un Nvidia ve Google'ın çiplerine rakip olan Trainium çiplerini kullanmayı planladığı belirtildi. Ayrıca Amazon'un finansmanının, diğer yatırımcılarla daha geniş bir fon toplama turuna yol açabileceği de eklendi.

Yapay zeka yarışlarında dev adım: Amazondan OpenAIya 10 milyar dolarlık yatırım

OpenAI'ın ayrıca ChatGPT'nin kurumsal bir sürümünü Amazon'a satmayı düşündüğü ancak anlaşmanın, Amazon'un kendi uygulamaları için geliştirdiği alışveriş özellikleri gibi ChatGPT özelliklerini entegre etme hükümlerini içerip içermediğinin belirsiz olduğu bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası