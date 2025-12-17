ABD hükümeti, 22 Kübalı göçmeni sınır dışı edilmek üzere Küba’daki Guantanamo Körfezi Deniz Üssü’ne gönderdi. Sevkiyat, Washington’un düzensiz göçle mücadelede izlediği sert politikanın yeni adımı olarak kayıtlara geçti.

New York Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu 22 kişi, Donald Trump’ın ikinci Beyaz Saray dönemine başlamasının ardından Guantanamo’ya gönderilen ilk Küba vatandaşları oldu. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu grubun içinde “yüksek riskli yasa dışı yabancılar” olarak sınıflandırılan beş kişinin bulunduğunu aktardı.

SUÇ GEÇMİŞİ İDDİASI GÜNDEMDE

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Guantanamo’da tutulan kişiler arasında cinayet, kaçırma, saldırı, darp, kolluk kuvvetlerini engelleme ve çocuğa kötü muamele gibi suçlarla ilişkilendirilen isimlerin yer aldığını söyledi. Açıklama, ABD kamuoyunda ve Avrupa basınında geniş yankı buldu.

GUANTANAMO’DA TUTULAN GÖÇMEN SAYISI 730’A YAKLAŞTI

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin bu yıl içinde El Salvador, Guatemala ve Venezuela başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinden yaklaşık 730 erkek göçmeni Guantanamo’daki tesise yerleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Son sevkiyatla birlikte Guantanamo yeniden göç tartışmalarının merkezine oturdu.

30 BİN KİŞİLİK GÖÇMEN MERKEZİ PLANI

ABD Başkanı Trump, 29 Ocak’ta Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına Guantanamo Körfezi Deniz Üssü’ndeki Göçmen Operasyon Merkezi’nin tam kapasiteyle genişletilmesi talimatını vermişti. Trump, ABD’de yasal statüsü bulunmayan suçlu göçmenler için 30 bin kişilik bir kapasite hedeflediklerini duyurmuştu.

GUANTANAMO’NUN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Guantanamo Körfezi Deniz Üssü, 11 Eylül saldırılarının ardından terör şüphelilerinin tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneyle hafızalara kazınmıştı. Üste bu tesisten ayrı bir göçmen gözaltı merkezi bulunuyor. Son sevkiyat, ABD’nin göç politikalarını ve insan hakları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

