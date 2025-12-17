Avustralya’nın Sydney kentindeki Bondi Sahili saldırısında, 15 kişiyi öldürmekle suçlanan Naveed Akram, hastaneden taburcu edilmesinin ardından mahkemeye çıkarılacak. Avustralya polisi, saldırının, DAEŞ’ten esinlenilerek gerçekleştirdiğini belirtirken, 24 yaşındaki saldırgan hakkında cinayet ve terör eylemi de dahil olmak üzere toplam 59 suçlama bulunuyor.

BONDİ SAHİLİ KATLİAMINDA 59 SUÇLAMA Geçen Pazar, Bondi Sahili’nde Hanuka kutlaması sırasında15 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının faili olan Naveed Akram, toplam 59 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Babası Sajid Akram ile birlikte yüzlerce kişinin bulunduğu kalabalığa ateş açtığı iddia edilen Naveed Akram, polis tarafından vurulduktan sonra iki gün komada kaldı. 24 yaşındaki saldırganın, bugün hastaneden çıkarılıp Sydney'deki Yerel Mahkeme'ye (Bail Division Local Court Seven) çıkarılması bekleniyor.

Naveed Akram hakkındaki suçlamalar arasında terör eylemi gerçekleştirme, halka açık yerde ateş açma, yasaklanmış bir terör sembolünü halka açık sergileme, bir binanın içine veya yakınına zarar verme niyetiyle patlayıcı madde yerleştirme ve öldürme niyetiyle yaralama eylemlerinden 40 suçlama bulunuyor. Akram ayrıca, ölen her kişi için toplamda 15 cinayet suçlamasıyla da yargılanacak.

DAEŞ’TEN İLHAM ALAN TERÖR SALDIRISI Yeni Güney Galler Polisi (NSW), yaptığı açıklamada "Polis, mahkemede bu kişinin toplumda korku yaratmak amacıyla ölüme, ciddi yaralanmaya ve hayatı tehlikeye atmaya neden olan davranışlarda bulunduğunu iddia edecekİ"İlk bulgular, Avustralya'da listelenmiş bir terör örgütü olan DAEŞ’ten ilham alan bir terör saldırısına işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.

KOMADAN ÇIKTI Saldırganın babası Sajid, dokuz dakika süren saldırı sırasında polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Naveed Akram'ın bu sabah komadan uyandığı öğrenildi.

Bununla birlikte, baba ve oğulun, Hanuka'nın ilk gecesini kutlayan "Chanukah By The Sea" adlı Yahudi etkinliğini hedef aldıkları iddia edildi.. Naveed'in Bondi Pavilion yakınlarındaki bir yaya köprüsünden ateş açtığı, Sajid'in ise etkinliğe daha çok yaklaştığı belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden 15 kurbanın 12'si son 48 saat içinde teşhis edildi. Yaşları 10 ile 87 arasında değişen kurbanların yanı sıra, 22 kişi de hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Yaralılar arasında bir polis memuru ve bir deneme süreli polis memuru da bulunuyor.

KURBAN AİLESINDEN AÇIKLAMA Öte yandan, kimliği belirlenen son kurban Boris Tetleroyd oldu. Yeğeni Leia Roitour, bir GoFundMe paylaşımında "Ailemiz, Bondi saldırısında sevgili bir eş ve babayı ani ve şiddetli bir şekilde kaybetmenin yasını tutuyor" diyerek Avustralyalılara destekleri için teşekkür etti. Roitour, Boris Tetleroyd'un evinin geçimini sağlayan kişi olduğunu ve saldırıda yaralanan oğullarının da hastanede iyileşmekte olduğunu belirtti.

Avustralya Federal Polisi Komiseri Krissy Barrett daha önce yaptığı açıklamada, başka kimsenin suçlanmasının beklenmediğini belirtmiş, ancak "Bu, soruşturmanın erken aşamalarında olduğu için değişebilir" uyarısında bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası