Galatasaray yenilgisi ayrılık getirdi! 10 maç yetti, sürpriz isme teklif gitti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Son olarak Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Akdeniz ekibinde Başkan Rıza Perçin, yeni teknik direktör için ilk görüşmeyi yaptı. Geçtiğimiz ekim ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, Antalyaspor'un başında sadece 10 maça çıktı.
Antalyaspor, Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.
- Erol Bulut, Süper Lig'de 8 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
- Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Burak Yılmaz ile görüştü. Yılmaz, teklifi reddetti.
Sezona Emre Belözoğlu ile başlayan, Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Hesap.com Antalyaspor'un, 50 yaşındaki çalıştırıcıya da veda edeceği konuşuluyor.
EROL BULUT DÖNEMİ KISA SÜRDÜ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Akdeniz ekibi, Süper Lig'de 8 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Erol Bulut ile yollarını ayırdı.
BURAK YILMAZ'DAN RET
Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin'in, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptığı belirtildi. Yılmaz'ın, "Gaziantep'ten yeni ayrıldım. Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" diyerek, teklifi reddettiği öğrenildi.
