Türkiye Gazetesi
Antalyaspor - Galatasaray maçında gerginlik: Hocasına tepki gösterdi, soyunma odasına gitti
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Antalyaspor, henüz 11. dakikada 2-0 geriye düşerken Teknik Direktör Erol Bulut'un yaptığı değişiklik sonrası sinirler gerildi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'ın Galatasaray'ı konuk ettiği maçta gerginlik yaşandı.
GALATASARAY 4 DAKİKADA 2 GOL ATTI
Antalyaspor karşısında büyük üstünlük kuran Galatasaray, henüz 11. dakikada 2-0 öne geçerek ev sahibi ekibi şoka uğrattı.
EROL BULUT 31. DAKİKADA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuna müdahale ederek 31. dakikada Hüseyin Türkmen'in yerine Dario Saric'i sahaya sürdü.
OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Erken değişiklik sonrası şaşkınlık yaşayan Hüseyin Türkmen, kenara geldiği sırada bu değişikliğe tepki gösterdi.
Çok sinirli olduğu gözlenen Hüseyin Türkmen, Erol Bulut'a tepki göstererek doğrudan soyunma odasına gitti.
