Anadolu Ajansı
TFF'den Beşiktaş'a iyi haber: Cezalar kaldırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş'a verdiği para cezası ve Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
TFF, 4 büyüklere ceza yağdırdı: Serdal Adalı ve Abdullah Kavukcu'ya men cezası
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe uyguladığı 2 milyon 700 bin liralık para cezası ile başkan Adalı'ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığı belirtildi.
Kararların oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR