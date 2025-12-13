Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"BİRÇOK ŞEY BAŞIMIZA GELDİ"

Yoğun bir dönemden geçtiklerini kaydeden Buruk, "Hep söylüyoruz, çok yoğun bir maç trafiğinden geçiyoruz. Kasım milli arasından beri sakatlar, cezalar... Birçok şey başımıza geldi. İyi bir 11'le sahaya çıkıyoruz hep, bugün de öyle. Rakibimizin durumunu biliyoruz. Maç maç dizilişlerini de değiştiren bir takım. Rakibimizin amacı bizden puan almak." diye konuştu.

"EN KÖTÜ ZEMİN OLABİLİR"

Antalya Stadı'nın zemini hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Zemin, çok güzel bir zemin değil. Antalya, ben geldiğimden beri bu süreçteki en kötü zemin olabilir." dedi.

"BU TÜR MAÇLARI ÇÖZECEK KİŞİ YUNUS"

Takıma dönen Yunus Akgün hakkında konuşan Buruk, "Oyuncularım hazır. Yunus'la başladık. Tekrar takım içerisine girmesi, bu tür maçları çözecek kişi Yunus. Aynı oyuncularla çok fazla maç oynadık. Sara - Torreira - İlkay'a çok fazla iş düştü burada. Bugün Torreira - İlkay başlıyor, önlerinde Yunus başlayacak. Çok geniş bir kadromuz yok bu değişiklikleri yapacak ama Yunus gibi uzun zamandır oynamayan ve kapalı takımlara karşı çözebilecek bir oyuncuyla başlamak istedik. Devamında bakacağız." dedi.

