Ecdadın mirası 105 yaşında! Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
Milli Mücadele’nin sembol şehri Gaziantep’te, bağımsızlık ruhu bir kez daha meydanlara taştı. Kentin gurur nişanesi olan İstiklal Madalyası, protokol üyeleri tarafından şanlı Türk bayrağına toka edilirken, 105 yıl önce kazanılan o büyük onur törenle taçlandırıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okuduğu tören, Gazilik beratı okunması ve halk oyunları gösterisiyle son buldu. Törene AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, kurum amirleri, askerler, şehit ve gazi dernekleri üyeleri ile öğrenciler katıldı.
