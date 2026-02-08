Hindistan’da bir panayır alanında bulunan eğlence aracı, dönme sırasında ana parçasının kopması sonucu havada parçalanarak yere çakıldı. Çocukların da bulunduğu gondol kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

HAVADA PARÇALANDI

NDTV’nin aktardığı bilgilere göre, eğlence aracının ana parçalarından biri dönme sırasında koptu. Kopan parça ile birlikte araç aniden yere savruldu. Panayır alanında bulunanlar büyük panik yaşadı, insanlar can havliyle kaçıştı.

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU OLDU

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Eğlence aracının yere çarpması sonucu bir polis memurunun öldüğü öğrenildi. Yaralanan 13 kişi hastanelere kaldırıldı, bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, eğlence aracının dönmeye devam ederken yere düştüğü, panayır alanında çığlıkların yükseldiği ve insanların sağa sola kaçtığı anlar net şekilde görüldü. Görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Eğlence aracının teknik durumu, bakım kayıtları ve işletmecinin sorumluluğu mercek altına alındı. Olay sonrası panayır alanındaki diğer oyuncaklar da geçici olarak durduruldu.

