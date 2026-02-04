THY'den Hindistan'a acil iniş yapan uçağa ilişkin açıklama
THY'nin Nepal'in başkenti Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağı, kalkış sonrası sağ motorundaki teknik arıza uyarısı nedeniyle Hindistan'ın Kalküta Havalimanı'na iniş yaptı.
- TK727 sefer sayılı Katmandu-İstanbul uçuşu gerçekleştiriliyordu.
- Uçağın tipi Airbus A330'dur.
- Kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır.
- Uçak, Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiştir.
- İniş emniyetle yapılmıştır.
- Yolcuların seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "K727 sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır" dedi.
THY 100 milyar TL’lik 8 tesisin temelini attı! Bu yıl 26 bin kişiye iş sağlayacak
Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Katmandu-İstanbul uçağı Hindistan'ın Kalküta şehrine acil iniş yaptı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, acil inişin sağ motorda çıkan teknik bir arızadan kaynaklandığını, söz konusu inişin emniyetle gerçekleştirildiğini ifade etti. Üstün, "TK727 sayılı Katmandu-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağımızda, kalkış sonrası sağ motora ilişkin bir teknik arıza uyarısı alınmıştır. Uçak, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Hindistan'ın Kolkata Havalimanı'na yönlendirilmiş ve emniyetle iniş yapmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinin devamı için yeni uçuş planlaması yapılmıştır" dedi.