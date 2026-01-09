THY’nin 2033 vizyonu doğrultusunda, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL’yi aşan 8 yeni tesisin temeli atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Bu dev yatırımlar kapsamında 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunulacak” dedi.

ÖNDER ÇELİK - Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve küresel rekabet gücünü ileri taşıyacak kapsamlı bir yatırım hamlesini hayata geçirdi. Şirketin 2033 vizyonu doğrultusunda İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL’yi aşan 8 yeni tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük kargo terminali olacak SmartIST’in ikinci fazının da aralarında bulunduğu projelerin temelinin atılmasıyla, Türkiye’nin havacılıkta yeni bir eşiği geride bırakacağını vurguladı. Uraloğlu “Gökyüzüne damga vuran bir atılımla 2026’ya kararlı ve iddialı bir başlangıç yapacağız. Temelini attığımız 8 proje de THY’nin bu muhteşem yükselişini taçlandıracak, dünyanın bir numaralı havayolu şirketi olma hedefine atılan güçlü adımlardır. Hava kargo terminali SmartIST’in çalışmaları başlayan ikinci fazıyla da tesisin kullanım alanı artacak. 2,2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo’yu küresel liderliğe taşıyacaktır. Toplam 100 milyar liralık bu dev yatırımlar kapsamında 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunulacak” değerlendirmesini yaptı.

MOTORDAN 1,5 MİLYAR $ GELİR

Ayrıca Rolls-Royce ile yapılan iş birliğiyle Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezinin kurulacağına işaret eden Uraloğlu “Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY’ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz. Bu gelirin büyük kısmı, yurt dışından gelen motor bakımlarından elde edilecek yüksek katma değerli ihracattan oluşacaktır. 1 Ocak 2028 tarihinde ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan bu merkezimiz, THY Teknik’in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Uraloğlu, Rolls-Royce’tan alınan özel imtiyazla yüksek teknolojili tamirlerin Türkiye’de yapılabileceğine dikkati çekerek “Bu da 22 yıl içinde 2,5 milyar doları aşan ek gelir getirecek” diye konuştu.

144 MİLYAR $’LIK EKOSİSTEM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da “2033 hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca filomuzu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştiriyoruz. Kargo operasyonlarımızdan teknik bakım kapasitemize, ikram merkezlerimizden entegre operasyon çözümlerine uzanan ve 100 milyar TL’yi aşan bu yatırım hamlesi, küresel rekabet gücümüzü pekiştirirken Türkiye’yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri hâline getirme vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. 2026 yılında 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımlar, tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır. Bugün şirketimizin ülkemiz ekonomisine olan katkısı 65 milyar dolarken, 2033’te hedeflediğimiz zirveye ulaştığımızda bu rakam 144 milyar dolara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

HEDEF; KARGO, TEKNİK BAKIM VE İKRAMDA KÜRESEL LİDERLİK

n Yeni yatırımlar kapsamında THY, yıllık 4,5 milyon tona ulaşacak altyapısıyla dünyanın en büyük hava kargo merkezlerinden biri olan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesini, günlük 500 binden fazla kapasite ile dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olarak konumlanan THY Ana İkram Binası’nı, Avrupa’nın en büyük yeni nesil geniş gövde uçak motor bakım merkezlerinden biri olarak 2027 yılı içerisinde tamamlanması planlanan THY Teknik AŞ Motor Bakım Merkezini hayata geçiriyor. THY Teknik AŞ bünyesinde inşa edilecek ve 2026 içerisinde tamamlanması planlanan İlave Uçak Bakım Hangarları ile 12 uçaklık eş zamanlı bakım kapasitesi oluşturularak şirketin mevcut bakım kabiliyeti ortalama yüzde 20 artırılıyor. Ayrıca ‘kapıdan kapıya entegre kargo çözümleri’ sunacak E-Ticaret Kompleksi 2026 içerisinde, İstanbul Veri Merkezi 2027-2028 döneminde, geleceğin pilot ve uçuş ekiplerini yetiştirecek Uçuş Eğitim Merkezi (Faz-1) 2026-2027 döneminde, THY Ekip Terminali İlave Binası ise 2026 yılı içinde devreye alınacak.

