Oscar Ödülleri, Los Angeles’taki Dolby Theatre’da düzenlenen törenle 98. kez sahiplerini buldu. Gecede "One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)" filmi damga vurdu. En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil toplam altı ödül kazanan yapım, törenin ardından sinemaseverlerin en çok merak ettiği filmlerden biri oldu. İzleyiciler, filmin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Savaş Üstüne Savaş konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar...

2026 Oscar Ödülleri’nde büyük zaferi Paul Thomas Anderson’ın karşı kültür temalı komedi-gerilim filmi “One Battle After Another” kazandı. Yoğun rekabetin yaşandığı ödül sezonunun ardından film toplam altı Oscar aldı.

Thomas Pynchon’ın Vineland romanından esinlenen yüksek bütçeli yapım, En İyi Film ödülünün yanı sıra En İyi Yönetmen, Sean Penn ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Kurgu ve Oscar tarihinde ilk kez verilen En İyi Casting (Oyuncu Seçimi) ödüllerini kazandı.

"One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)" filmi oyuncuları:

Sean Penn

Benicio del Toro

Michael B. Jordan

Jessie Buckley

Regina Hall

Teyana Taylor

Alana Haim

Wood Harris

Shay Mitchell

2026 Oscarda en iyi film ödülü One Battle After Another filmine verildi! Savaş Üstüne Savaş konusu ve oyuncuları

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ KONUSU

Paul Thomas Anderson'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, eski bir devrimci olan Bob'un, yıllar önce örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, kızının peşine düşmesi sonrası eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını işliyor.

Film, dünya prömiyerini 8 Eylül 2025'te Los Angeles'ta yapmıştı ve 26 Eylül'de Warner Bros. Pictures tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası