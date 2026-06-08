Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) arasında büyük bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Anlaşmanın finansman desteği ise 100 milyon euro. Türkiye'nin enerji verimliliği açısından önemli olan bu anlaşma sektörel bazda önemli bir kaynak desteği sunacak.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) arasında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye' dev finansman desteği!

TKYB'DEN KAP AÇIKLAMASI

TKYB’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu finansmanın T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Bankamız ile Avrupa Yatırım Bankası arasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu finansmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi ve enerji verimliliği projelerinin artırılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

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