Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye' dev finansman desteği!
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) arasında büyük bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Anlaşmanın finansman desteği ise 100 milyon euro. Türkiye'nin enerji verimliliği açısından önemli olan bu anlaşma sektörel bazda önemli bir kaynak desteği sunacak.
- Kredi anlaşması EIB ve TKYB arasında yapılmıştır.
- Finansmanın kullanılacağı alanlar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarıdır.
- Kredinin tutarı 100 milyon Euro'dur.
- Finansman T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında sağlanacaktır.
- Bu finansmanın Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemesi ve enerji verimliliği projelerini artırması hedeflenmektedir.
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) arasında, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandı.
TKYB'DEN KAP AÇIKLAMASI
TKYB’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu finansmanın T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri ödeme garantisi altında sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Bankamız ile Avrupa Yatırım Bankası arasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 100 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu finansmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi ve enerji verimliliği projelerinin artırılması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.