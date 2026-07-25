Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 43 sanığın yargılandığı davada, ev hapsi şartıyla tahliye edilen Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Türkiye'nin gündeminde geniş yankı uyandıran İliç'teki maden faciasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Temmuz'da görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Iain Ronald Guille ve Ali Rıza Kalender'in adli kontrol kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verilmişti.

İliç'teki maden faciasında yeni gelişme: Tahliye edilen iki isim yeniden tutuklandı

YENİDEN TUTUKLANDILAR

Cumhuriyet savcısının karara karşı bir üst mahkeme olan Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmesi üzerine, Guille ve Kalender'in yeniden tutuklanması kararlaştırıldı.

İliç'teki maden faciasında yeni gelişme: Tahliye edilen iki isim yeniden tutuklandı

Karar üzerine sanıklar cezaevine götürüldü.

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