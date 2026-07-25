İstanbul'da yalnızca diş ağrısından kurtulmak için kliniğe giden 48 yaşındaki Tülay Kızmaz'ın hayatı, iddiaya göre implant tedavisinin ardından altüst oldu. Şiddetli ağrılar yaşayan Kızmaz'ın beyninde sıvı biriktiği ve ameliyatla şant takıldığı öne sürüldü. Aile, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da diş ağrısı nedeniyle kliniğe başvuran 48 yaşındaki Tülay Kızmaz'ın hayatı, iddiasına göre uygulanan implant tedavisinin ardından değişti.

Evli ve bir çocuk annesi Kızmaz, tedavi sonrası yaşadığı şiddetli ağrıların ardından bu kez beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.

İMPLANT HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ

Geçtiğimiz kasım ayında diş ağrısı yaşayan Kızmaz, Ataşehir'de bulunan bir kliniğe başvurdu. Doktorla yaptığı görüşmenin ardından dişinin çekilmesine karar verildi. Diş çekiminin ardından kendisine implant tedavisi önerilen Kızmaz, bu teklifi kabul etti.

Ancak tedavinin ardından şiddetli ağrılar yaşamaya başlayan Kızmaz, yeniden sağlık kuruluşlarına başvurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde sıvı birikintisi tespit edildiği ve çenesine uygulanan implantın sinirlere zarar verdiğinin öne sürüldüğü belirtildi.

BEYİN AMELİYATI OLDU

NTV'ye konuşan Tülay Kızmaz, tomografi çekilmesinin ardından beynindeki sıvı nedeniyle ameliyat olması gerektiğinin kendisine söylendiğini belirtti.

Dişini çektirmek için kliniğe gitti, hayatı kabusa döndü! İmplant sonrası beyin ameliyatı geçirdi

Yaşadığı süreci anlatan Kızmaz, "Dayanılmaz acılar içindeydim. Beyin ameliyatı riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti" dedi.

ÖMÜR BOYU CİHAZLA YAŞAYACAK

Beynine şant takıldığını belirten Kızmaz, "Karın boşluğuma kadar inen borular var" ifadelerini kullandı.

Ömür boyu şant cihazıyla yaşamak zorunda olduğunu söyleyen Kızmaz, cihazın tıkanma ve yeniden ameliyat gerektirme gibi risklerinin bulunduğunun kendisine aktarıldığını dile getirdi.

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR

Tülay Kızmaz'ın eşi Gürkan Kızmaz da tedavi sürecinin ardından ailecek zor günler geçirdiklerini söyledi.

Dişini çektirmek için kliniğe gitti, hayatı kabusa döndü! İmplant sonrası beyin ameliyatı geçirdi

Eşinin bir süre yürüyemediğini belirten Gürkan Kızmaz, "Halen yürümekte zorluk çekip denge kaybı yaşıyor" diye konuştu.

Ailenin avukatı ise implant tedavisinin uygulandığı iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini ve tedaviyi gerçekleştiren diş hekiminin çalışma belgesinin bulunmadığını iddia etti.

Aile, yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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