İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda kara ekibi sevk edilirken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

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4 UÇAK, 6 HELİKOPTER BÖLGEDE

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yangına 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale ediliyor.

Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara yayılmasını önlemek ve yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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