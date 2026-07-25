İstanbul'un göbeğinde yağmurla duvar yıkıldı! Yaşlı kadının hayatını 'yazlık tatili' kurtardı
İstanbul Şişli'de 6 katlı binanın üçüncü katındaki dairenin duvarı çöktü. Yatak odasının duvarının yıkılmasıyla evin içi sokağa açılırken, kopan parçalar çevredeki iş yerlerine zarar verdi. Gürültüyü duyanlar deprem olduğunu sandı.
İstanbul Şişli’ye bağlı Halaskargazi Mahallesinde 6 katlı binanın üçüncü katında bulunan dairenin duvarı, şiddetli yağmurun ardından çöktü.
Parçalar çevredeki iş yerlerine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekibi sevk edildi.
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Zabıta, tutanak tutup olayla ilgili inceleme başlattı.
YATAK ODASI DUVARI ÇÖKTÜ
Çökmenin ardından ortaya çıkan manzara ise görenleri hayrete düşürdü. Yatak odasının dış duvarı tamamen yok olurken, oda içerisindeki gardırop, avize ve ev eşyaları adeta bir kesit gibi sokaktan görünür hale geldi. Şans eseri, dairede yalnız yaşayan 97 yaşındaki kadının olay sırasında yazlığında olduğu öğrenildi.
DEPREM ZANNETTİLER
Aynı sokakta bulunan bir iş yerinde çalışan Ceylan Ceylan, bir anda şiddetli bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.
Dışarı çıktıklarında binadaki bir dairenin duvarının çöktüğünü gördüklerini belirten Ceylan, kopan parçaların ve demirlerin çalıştığı iş yerine de zarar verdiğini dile getirdi.
Büyük korku yaşadıklarını söyleyen Ceylan, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Binada yaşayan teyze, şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Diğer katlardaki insanların hepsi deprem oldu diye aşağıya indi" dedi.