Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Faslı yıldız Sofyan Amrabat için teklif yağdığı belirtildi. Deneyimli yıldızın taliplerinin arttığı ve son olarak Suudi Arabistan ekibinden 15 milyon avroluk sözlü teklif geldiği ileri sürüldü.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Sarı lacivertlilerden İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sofyan Amrabat, transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.

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BETIS'TEN TEKLİF BEKLİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Sofyan Amrabat, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Real Betis'ten teklif bekliyor. Takım içindeki maaş dengesini bozmak istemeyen İspanyol ekibi, deneyimli orta saha için şu ana kadar ciddi bir girişimde bulunmadı.

Sofyan Amrabat

SUUDİ EKİNDEN 16 MİLYON AVRO

Sofyan Amrabat için son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın harekete geçtiği ve bonuslarla birlikte 15 milyon avroya yaklaşan sözlü teklifini Fenerbahçe'ye ilettiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Bugüne kadar kulübe ulaşan bütün resmi tekliflerin 10 milyon avronun altında olduğu, kulübün beklentisinin ise 20 milyon avro civarında olduğu aktarıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan bir, Avrupa'dan iki kulüple görüşmeler sürdüğü kaydedildi.

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