Manchester Havalimanı'na gitmekte olan Katar Havayolları uçağına yönelik yapılan asılsız bomba ihbarı İngiltere'yi alarma geçirdi. Typhoon savaş uçakları havalanırken, uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından ihbarın 14 yaşındaki bir çocuk tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de Manchester Havalimanı'na gitmekte olan Katar Havayolları'na ait yolcu uçağına yönelik yapılan asılsız bomba ihbarı, güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

BBC'nin haberine göre; İngiltere'nin hava trafik kontrol hizmeti NATS'ye cuma günü akşam saatlerinde ulaşan ihbarın ardından polis, havalimanı yetkilileri ve Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) koordineli şekilde harekete geçti. Olası tehdide karşı Lincolnshire'daki üslerinden Typhoon tipi savaş uçakları havalandırılarak yolcu uçağına eşlik etti.

Uçak, Manchester Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaparken, yapılan kontrollerde yolcular ve mürettebat için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı belirlendi.

14 yaşındaki çocuğun ihbarı savaş uçaklarını havalandırdı

İHBARI YAPAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKMUŞ

Olayın ardından yürütülen soruşturmada, ihbarı yapan kişinin uçakta bulunmayan Boltonlu 14 yaşındaki bir çocuk olduğu tespit edildi. Polis, çocuğun kimliğinin belirlendiğini ve soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğunu açıkladı.

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"BU BİR ŞAKA DEĞİL"

Manchester polisinden Başmüfettiş Gary Homa, bu tür asılsız ihbarların ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Bu bir şaka değil. Bu tür ihbarlar acil durum ekiplerinin gereksiz yere seferber olmasına, önemli kaynakların boşa harcanmasına ve kamuoyunda endişe oluşmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer olayların titizlikle soruşturulacağını ve suç unsuru tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını vurguladı.

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