Hücum hattına en az bir ismi daha katmak isteyen Fenerbahçe'nin, İspanyol devi Real Madrid'in 22 yaşındaki golcüsü Gonzalo Garcia için teklifini yaptığı ve Jose Mourinho'nun da transfere yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

Kadrosuna Mason Greenwood, Nathen Ake ve Vedat Muriqi gibi önemli yıldızları katan sarı lacivertlilerin, Real Madrid'in genç yıldızına talip olduğu belirtildi.

MOURINHO ONAYLADI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Real Madrid’in genç yıldızı Gonzalo Garcia için resmi sözlü teklifini iletti. Başkan Aziz Yıldırım’ın girişimleriyle, aracı bir menajer vasıtasıyla Jose Mourinho ile temas kuruldu. Portekizli teknik adam, "Kulüpler anlaşırsa oyuncunun ayrılığına onay veririm." mesajını iletti.

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Gonzalo Garcia

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı lacivertlilerin, satın alma opsiyonlu kiralama formülü başta olmak üzere transferi bitirmek için tüm şartları zorladığı aktarıldı.

GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI YAPTI

Eflatun beyazlıların altyapısından yetişen 22 yaşındaki İspanyol santrfor, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplamda 39 maçta süre aldı. Tüm kulvarlarda 1471 dakika görev yapan Gonzalo Garcia, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Santrfor, forvet arkası ve sağ kanatta görev yapabilen Garcia'nın güncel piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösteriliyor.

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