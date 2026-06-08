İtalyan moda evi Prada, NASA’nın Artemis IV görevi için astronotlarının iç giysisini tanıttı. Prada’nın kıyafetleri gelişmiş soğutma, konfor ve oksijen dolaşımı sağlamayı amaçlıyor.

İnsanlığın Ay’a dönüşünü hedefleyen Artemis programında dikkat çekici bir iş birliği hayata geçirildi. ABD merkezli uzay şirketi Axiom Space, Ay görevlerinde kullanılacak yeni nesil uzay kıyafetlerini geliştirirken İtalyan moda markası Prada ile birlikte çalıştı.

İki markanın iş birliği ile tanıtılan Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) uzay kıyafetinin arından şimdi de Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) adlı iç katman giysisi tanıtıldı. İç katman giysi astronotların Ay’daki görevlerinde uzay kıyafetlerinin altında yer alacak ve vücut sıcaklığının kontrol edilmesinde önemli role sahip olacak.

Vücudu saran kıyafetin içine örülmüş özel tüplerde dolaştırılan soğuk su, astronotların vücutlarından yayılan ısıyı uzaklaştırmayı amaçlıyor.

LCVG’de ayrıca yedek bir soğutma sistemi de bulunuyor. Bu ana sistemin arızalanması durumunda devreye girebilecek mekanizma. Kıyafette ayrıca ana kaska temiz oksijen sağlayan, astronotların verdiği karbondioksiti de filtreleme altyapısına yönlendirerek solunum döngüsünün sürdürülebilir devam etmesini sağlayan gelişmiş bir havalandırma sistemi bulunuyor.

MODA DÜNYASININ GÖZÜ UZAYDA

Uzay teması uzun yıllar modaya yön verse de artık lüks markalar uzaya yönelmiş durumda. Prada ilk büyük lüks marka olsa da, daha önce Under Armour, Columbia Sportswear gibi markalar Virgin Galactic ve Intuitive Machines gibi şirketlerle uzay giysileri için kumaş teknoloji konusunda iş birliği yaptı.

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