Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin LPG istasyonundaki kolona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde M.H. idaresindeki otomobil, Karabük-Eflani kara yolu Hükümet Caddesi'nde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından LPG istasyonundaki kolona çarptı.

Karabük'te faciaya ramak kala! Otomobil, LPG istasyonuna çarptı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçtaki Ş.H, Z.N.H, N.H. ve Ö.H. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

