Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Şafak Mahallesi'nde dün gece saat 00.30 sıralarında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İddialara göre, sağanak yağış sonrasında istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıkılma sonrası çevrede kısa süreli panik oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Risk taşıdığı değerlendirilen 5 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Mahalle sakini olan Muhammed Sinan Şen, korku dolu anları şöyle anlattı:

Saat 00.30 civarlarında deprem olur gibi bir ses geldi, onunla kalktık. Benimki karşı bina. Direkt karşı binanın bahçesine çöktü. Deprem sesi gibi gümbürtü geldi. Gümbürtünün üstüne herkes ayaklandı kalktı zaten. İtfaiye, AFAD ekipleri geldi. Onlar da bu binaları komple boşalttırdı. Hepimiz tedbir amaçlı tahliye ettik. Çocuklar, bina sakinleri hep korktular. Gece bayağı panik olduk, toprak git gide kaydı. Kaydığı için de herkesi çıkartıp tahliye ettiler.