UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçında sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bırakan Uğurcan Çakır'dan MR sonrasında Galatasaray'a kötü haber geldi. Yıldız file bekçisinin 2-3 hafta daha kadroda olmaması bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 6'ncı hafta karşılaşmasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 yenildiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Uğurcan Çakır'ın durumu belli oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın üst adalesinden sakatlandığını bildirmiş ve Antalyaspor maçını kaçıracağını söylemişti. Buruk, deneyimli file bekçisinin durumunun çekilecek MR sonrası kesinleşeceğini aktarmıştı.

Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayan Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, Uğurcan Çakır için 2-3 hafta tedavi süresi öngörülüyor. Bu süre doğrultusunda Uğurcan Çakır’ın, Ziraat Türkiye Kupası’nda Rams Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada ve Süper Lig’deki Kasımpaşa SK maçında forma giyememesi bekleniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta görev alan Uğurcan Çakır, 16 gole engel olamazken, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

