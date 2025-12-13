İzmir’in bir parkta çocuklar arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 1 çocuk ise yaralandı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nda karşılaşan H.H.Ş. (16) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.’yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tedavisi devam eden H.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

