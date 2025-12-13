Anadolu Efes’te yeni bir dönem resmen başladı. Lacivert-beyazlı kulüp, Avrupa basketbolunun en tecrübeli ve başarılı isimleri arasında yer alan Pablo Laso ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından ''Pablo Laso kimdir, kaç yaşında, nereli?'' merak ediliyor.

Yapılan resmi açıklamayla birlikte İspanyol çalıştırıcının 2026-2027 sezonu sonuna kadar Anadolu Efes’in başantrenörlüğünü üstleneceği belirtildi. Peki, Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso kimdir, kaç yaşında, nereli?

PABLO LASO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Pablo Laso Avrupa basketbolunun en tecrübeli ve başarılı antrenörleri arasında yer alıyor. Tam adı Pablo Laso Biurrun olan Laso 13 Ekim 1967 tarihinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde dünyaya geldi. 58 yaşındaki deneyimli isim, basketbol kariyerine oyuncu olarak başladı ve uzun yıllar oyun kurucu pozisyonunda profesyonel olarak forma giydi.

Aktif basketbol hayatını 2003 yılında noktalayan Pablo Laso, aynı yıl antrenörlük kariyerine adım attı. Real Madrid’de görev yaptığı dönemde Avrupa basketboluna damga vuran Laso, İspanyol ekibiyle iki EuroLeague şampiyonluğu ve çok sayıda lig kupası kazandı.

Bayern Münih ve Baskonia’da da görev alan başarılı başantrenör şimdi de Anadolu Efes’in başantrenörü oldu.

