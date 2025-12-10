Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, İspanyol çalıştırıcı Pablo Laso ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, Sırp çalıştırıcı Igor Kokoskov ile yollarını ayırmıştı. Yeni koç gelene kadar takımı Radovan Trifunovic'in çalıştıracağını duyuran Anadolu Efes'te başantrenör belli oldu.

Igor Kokoskov

YENİ KOÇ 'DON PABLO'

Sportando'da yer alan habere göre; lacivert-beyazlı ekip, son olarak Baskonia'yı çalıştıran Vitoria doğumlu Pablo Laso ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzaladı.

Pablo Laso

'Don Pablo' lakaplı koç, kariyerinde 2 EuroLeague, 6 İspanya Ligi, 6 İspanya Kupası, 7 İspanya Süper Kupası, Almanya Ligi ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

EuroLeague'de 11 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da Valencia ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nse ise 14 Aralık Pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.

