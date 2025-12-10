Reynmen adıyla bilinen ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile annesi Nasibe Yılmaz arasında aylardır devam eden küslük yeniden gündeme geldi. Annesinin doğum günü paylaşımını görmezden gelen Reynmen, ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı.

Annesiyle yaşadığı gerilim uzun süredir sosyal medyada dikkat çeken Reynmen, zaman zaman sitemkar mesajlar paylaşan annesi Nasibe Yılmaz’ın doğum günü kutlama notunu da cevapsız bıraktı.

NASİBE YILMAZ: ZAMANI VE İLAHİ ADALETİ BEKLİYORUM”

Yılmaz, oğlunun doğum gününü Instagram hikaye bölümünden kutlamış, ancak Reynmen bu paylaşımı diğer yakınlarının paylaşımlarının aksine kendi hikayesine eklememişti.

Bu durum üzerine duygusal bir çıkış yapan Nasibe Yılmaz, TikTok üzerinden canlı yayına geçerek yaşadığı kırgınlığı şu ifadelerle dile getirmişti:

"Demek ki canı paylaşmak istemedi, ben de kaldırdım. Üzülmüyor muyum? Tabii ki üzüldüm ama herkesin yolu açık olsun. Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum."

Aylardır süren küslükte gerilim tırmanıyor! Reynmen’den annesi hakkında kısa ama dikkat çeken açıklama

REYNMEN: ANNEM SEVİYOR BÖYLE ŞEYLERİ

Tüm bu açıklamaların ardından bir davette görüntülenen Reynmen ve eşi Cansu Emire Kurtaran’a, annesinin sözleriyle ilgili görüşleri soruldu. Ünlü fenomen, konudan uzak durmayı tercih ederek kısa fakat dikkat çeken bir cevap verdi verdi:

“Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri, bir şey söylemek istemiyorum yani.”

Aylardır süren küslükte gerilim tırmanıyor! Reynmen’den annesi hakkında kısa ama dikkat çeken açıklama

Ünlü şarkıcının açıklaması sırasında eşinin halinden memnun bakışları dikkat çekti.

Reynmen’in sözleri, anne oğul arasındaki küslüğün hala sürdüğünü gösterirken, sosyal medyada ikili arasında yaşanan gerilimin ilerleyen günlerde nasıl seyredeceği merak konusu oldu.

