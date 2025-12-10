Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte yeni ve kritik bir aşamaya taşındı. İki ismin, “kasten öldürme” şüphesiyle yakalandığı öğrenilirken, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir başka detay da gündeme geldi. Gülter ve Ulu’nun valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi. O görüntüler de ortaya çıktı.

Yalovada’ki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmeyle bambaşka bir boyut kazandı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter ile yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaparken polis tarafından gözaltına alındı.

VALİZLERLE KAÇARKEN YAKALANDILAR Soruşturma kapsamında “cinayet şüphesi” gerekçesiyle gözaltı sayısının artması dikkat çekerken, şüphelilerin kaçış girişimine ait görüntüler de ortaya çıktı. Ellerinde valizlerle evden uzaklaşmaya çalışan Gülter ve Ulu’nun, polis ekipleri tarafından fark edilerek yakalandığı anlar kameralara yansıdı.



ATV’de yayınlanan Gün Ortası programında, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun valizlerini alarak evi terk ettiği anlara ait görüntüler ekranlara getirildi. Bu görüntüler, kaçış iddiasını daha da güçlendiren detaylar olarak değerlendirildi.

“KASTEN ÖLDÜRME” SUÇLAMASIYLA GÖZALTI Öte yandan soruşturma kapsamında her iki şüphelinin de “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındığı resmi olarak doğrulandı.



Dosyada gizlilik kararı bulunduğu ve sürecin hem teknik hem de fiziki takip unsurlarıyla titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ SORUŞTURMA YÜRÜTTÜK Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Öksüz açıklamasında şunları söyledi: “Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri.”



