Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlılardaki dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta işlerin oldukça hızlı değiştiğini söyleyen İngiliz oyuncu, yaşadığı zorlukları ve şaşırtıcı bulduğu durumlarla ilgili konuştu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, takımsız olarak geçirdiği 25-26 sezonunda Arsenal U-21 takımının antrenmanlarına katılıyor. İngiliz oyuncu, Beşiktaş günleri ve İngiltere kariyeriyle ilgili BBC Sports'a verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar:

"BIRAKMAYA HAZIR DEĞİLİM"

"Oynamak istiyorum. Hiçbir şekilde bırakmaya hazır değilim. Kendimi yaşlı hissetmiyorum. Hala oynamak ve iyi performans göstermek için o açlığı hissediyorum. Sadece hala neler yapabileceğimi göstermek için bir fırsat istiyorum."

Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, BBC Sports'a röportaj verdi

U-21 İLE İDMANLARA ÇIKMASI HAKKINDA

"Per (Mertesacker, eski Arsenal savunma oyuncusu ve şu anda kulübün akademi programının başkanı) ile konuştum. Ona 21 yaş altı takımla antrenman yapmanın mümkün olup olmadığını sordum ve genç oyuncularla çalışarak nasıl değer katabileceğimi anlattım. Per bu fikri beğendi ve tabii ki bunu kulüp içinde onaylatması gerekiyordu. Arteta da bu fikre çok sıcak baktı.

Mikel Arteta, Oxlade-Chamberlain'in orada ne yaptığı sorulduğunda gazetecilere "Futbolda tanıştığım en iyi karakterlerden biri" dedi. "Ona yardım edip hız kazanması ve bir kulüp bulması için alan tanıyabilirsek, bu bizim için bir mutluluk olur. Onunla birlikte oynama ayrıcalığına sahip oldum ve eğer takımda olursa, takım için gerçekten iyi bir rol model olacaktır.

Arteta ve Arsenal'in beni takıma almaya ihtiyacı yoktu. Bu yüzden bunu duymak oldukça gurur verici ve hoştu, ve bu da beni daha da kararlı hale getirdi, genç oyunculara yardım ederek ve deneyimlerimi paylaşarak onlara yardımcı olmaya."

Yıldız oyuncu, Beşiktaş formasıyla 50 maça çıktı

"ŞANS VE ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİ"

"Futbolda şans ve zamanlama çok önemlidir. Bazı zamanlarda bazı sakatlıklar geçirmem şanssızlıktı ama diğer yandan, 16 yaşında Southampton'da birinci takıma çağrılmam şanslıydı. Ondan kısa bir süre önce, takımdan çıkarılmak üzereydim. Sonra 18 yaşında Arsenal ve İngiltere milli takımında oynamaya başladım. Sonra belirli bir seviyeye ulaştığında, nasıl denir, potansiyelini gösterir ve sana belirli bir beklenti yüklenir. Ve 21, 22, 23 yaşına kadar bu beklentileri karşılayamazsan, insanlar 'Oh, o zaman o Neymar değil', '(Wayne) Rooney'nin seviyesine ulaşamadı' derler."

Chamberlain, Beşiktaş'la çıktığı 50 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ"

"Bazen işler daha iyi gidebilir miydi? Evet. Daha fazla gol atabilir miydim? Evet. Daha fazla maç oynayabilir miydim? Evet. Bazen istediğimden daha fazla sakatlık yaşadım mı? Evet. Ve bazen daha ısrarcı olabileceğimi veya istediğim kadar çok maç oynayamadığımda daha erken yeni bir takıma geçmeyi düşünebileceğimi söyleyebilirim. Ama her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım.

Liverpool'dan ayrıldığımdan beri bunun ne kadar zor olabileceğini gördüğüm için, sahip olduğum kariyere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum."

"BEŞİKTAŞ'TA İŞLER HIZLA DEĞİŞİYOR"

"Beşiktaş'ta işler oldukça hızlı değişiyor. Altı yıl Arsene Wenger, sonra altı yıl Jürgen Klopp'a alışmışsanız, bu oldukça şok edici bir durum. Taraftarlar mutlu olduğunda her şey harika ama diğer durumlarda... Türk oyuncular iletişim kurardı ama taraftarların vücut dilinden ne demek istediklerini kesinlikle anlardınız. Birkaç kötü maç oynadığımızda her şey değişiyordu. Sadece teknik direktör değil, her şey: program, yaptığımız antrenmanların türü, izin günümüz olup olmadığı, maçlardan önceki gece otelde kalıp kalmadığımız, hangi oyuncuların gözde olduğu ve hangilerinin olmadığı. Her şey sürekli değişiyordu ve biz sadece biraz istikrar için mücadele ediyorduk."

Chamberlain, 23-24 sezonunda geldiği Beşiktaş'a bu sezon veda etti

"İYİ Kİ BEŞİKTAŞ'A GİTMİŞİM"

"Giovanni van Bronckhorst döneminde 20 maç boyunca hiç oynamadım. Benim için önemli olan profesyonel kalmak, sıkı çalışmak ve çağrıldığımda hazır olmaktı.

Neyse ki Ole Gunnar Solskjaer gelince yine oynamaya başladım. Oradayken kendimi en rahat hissettiğim dönem oydu. Gerçekten iyi anlar da oldu, pek iyi olmayan anlar da. Eve dönmeye hazırdım ama yine de iyi ki Beşiktaş'a gitmişim."

Haberle İlgili Daha Fazlası