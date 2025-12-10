Mircea Lucescu'dan Beşiktaş açıklaması: Ruhumun bir parçası orada
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye ile oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Final maçına Beşiktaş stadının ev sahipliği yapacak olması hakkında konuştu.
- 100'üncü yılını kutladığı sezonda Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Lucescu, siyah-beyazlı takımın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'ndan övgüyle söz etti.
A Milli Futbol Takımımız ile Romanya arasında 26 Mart'ta oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Final mücadelesinin stadının belli olmasının ardından Mircea Lucescu'dan ilk açıklama geldi.
"100'ÜNCÜ YILINDA ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM BEŞİKTAŞ"
Bir dönem Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nda görev yapan deneyimli çalıştırıcı, mücadelenin oynanacağı adresin Tüpraş Stadyumu olarak duyurulmasından sonra Romanya basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Bu inanılmaz bir şey. Orada benim ruhumun bir parçası var! İstanbul'daki büyük takımlar arasında 100'üncü yılını kutladığı sezonda şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tı. Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyuma dönüştü. Gerçekten inanılmaz, harika bir akustiği var" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYON OLDU
Beşiktaş'ta 2002-2004 sezonları arasında mesai yapan Rumen teknik adam, siyah-beyazlıları 100'üncü kuruluş yılında şampiyonluğa taşımıştı. Galatasaray'da da iki sezon geçiren ve bir şampiyonluk kazanan Lucescu, 2017 ile 2019 yılları arasında da A Milli Takım'da görev almıştı.