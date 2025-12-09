Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıklayıp antrenmanlara çıkmayarak kriz çıkaran ve siyah beyazlılarda son 4 maçta takım kadrosunda yer almayan Rafa Silva ile ilgili gerçeğin farklı olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta büyük bir krize neden olan Portekizli yıldız Rafa Silva, 4 Aralık'tan itibaren takım arkadaşlarıyla çalışmalara geri dönerken maçlara çıkmamaya devam etti.

ÜLKESİNDEN ÇARPICI İDDİA

Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK müsabakasında da kadroda yer almayan Rafa Silva için ülkesi Portekiz'den çarpıcı bir iddia geldi.

SERGEN YALÇIN'I 'BAHANE' OLARAK ÖNE SÜRÜYOR

Portekiz basınından Record'un haberine göre; eski takımı Benfica'ya geri dönmek isteyen Rafa Silva, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile anlaşamadığını öne sürüp ayrılık için bahane olarak kullandı.

"BENFİCA'YA DÖNMEK İSTİYOR"

Portekizli oyuncunun eski takımına dönmek istediğinin vurgulandığı haberde, "Rafa Silva, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bağımsız olarak Benfica'ya gitmek istiyor. Teknik direktörü ise sadece bahane olarak öne sürüyor." ifadelerine yer verildi.

4 MAÇTIR FORMA GİYMİYOR

Siyah-beyazlı takımda Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da formasından uzak kaldı.

Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin geniş kadrosunda yer almadı.

Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev yapmadı.

Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

