Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştükten sonra açıklamalar yaptı. Hakemlerin kötü yönetimine dikkat çeken Adalı, aleyhlerinde büyük hatalar yapıldığını belirterek TFF'den ikinci devreden itibaren "Yabancı VAR" talebinde bulunduklarını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede yaşanan hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ

"MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim. Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi."

"HATALAR BEŞİKTAŞ'IN ALEYHİNE OLUYOR."

İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar."

"BİZİ TAHRİK ETMESİNLER"

Son noktadayız artık! Efendilikte üstümüze yok ama bizi tahrik etmesinler, iş sokağa dökülmeye geldi mi, onun da en iyisini yaparız. Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, yok, hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyorlar."

"FEDERASYONA TALEBİMİZİ İLETTİK"

"Herhalde Türkiye'de camianın, tüm camialar içerisinde hakkını en ciddi şekilde arayan biziz. Bundan yana içleri rahat olsunlar. İkinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlamak istediğimizi federasyona ilettik."

"YABANCI VAR'LA HİÇBİR KULÜP BU KADAR ŞİKAYET ETMEDİ"

Yabancı VAR'la ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İnşallah iyi değerlendirirler. Yabancı VAR'la hiçbir kulüp bu kadar şikayet etmedi. 170-180 hakemi görevden el çektirdiniz, ne yapacaksınız? Aklın yolu bir."

Haberle İlgili Daha Fazlası