Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, devre arasında bir paylaşım yaparak hakemlere tepki gösterdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK maçının devre arasında hakem tepkisinde bulundu.

GAZİANTEP FK 7'DE ÖNE GEÇTİ

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 7. dakikada Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçti.

"YORUMSUZ!" PAYLAŞIMI

Bu golle ilgili bir paylaşım yapan siyah beyazlılar, "Yorumsuz!" notunu düştü.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin 35. dakikada attığı golle Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.

