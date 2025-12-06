Büyükçekmece adliyesindeki emanet kasasından 25 kilo altın, 50 kilo gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş'ın 13 Kasım'ı özellikle seçtiği öğrenildi. Timurtaş'ın, MSB'ye silah teslim günündeki yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti. Savcılık kolluk kuvvetlerine E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti.

Büyükçekmece adliyesini neden o gün soydu? 13 Kasım'ı özellikle seçmiş

MARKET ARABASIYLA ÇALMIŞ

Soruşturma kapsamında, emanet bürosunda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti. Öte yandan kasaları açan emanet memuru Kemal D. tutuklanmıştı.

NEDEN O GÜNÜ SEÇTİ?

NTV'nin haberine göre Timurtaş'ın soygun için seçtiği gün sıradan bir gün değil... Timurtaş'ın, Milli Savunma Bakanlığı'na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu için bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

