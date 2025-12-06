Türkiye Gazetesi
İstanbul'dan sonra şimdi de Diyarbakır! Adliyeden yüzlerce kalaşnikof mermisi çalındı
İstanbul'da adliye emanetlerindeki hırsızlık olaylarının ardından Diyarbakır Adliyesi'nde de benzer bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Zabıt katibi M.Y., yüzlerce mermi çalıp sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Gündem 50 dk önce
Diyarbakır Adliyesi'ndeki olay geçen ay meydana geldi. Adli emanet deposundan yaklaşık 800 adet kalaşnikof mermisinin çalındığı belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
MESAİ SAATİ DIŞINDA GELİP ALMIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre teknik takip ve dinlemelerin ardından zabıt katibi M.Y.'nin mesai saati dışında anahtarla emanet deposuna girip mermileri aldığı tespit edildi. Mermileri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
M.Y., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
