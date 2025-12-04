Büyükçekmece Adliye’sindeki emanet deposunun soygun görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli Erdal T.’nin adliyedeki altınları market arabasıyla taşıdığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memurunun İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyalarının çalındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

25 KİLO ALTIN, 50 KİLO GÜMÜŞ ÇALMIŞTI

1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi’nde, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

MARKET ARABASI İLE ÇALDI!

Büyükçekmece Adliyesindeki görevli zimmet memur Erdal T., tarafından emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüpheli Erdal T.’nin market arabasıyla içeri girdiği ve emanet bürosundaki değerli eşyaları çöp poşetine doldurarak arabayla taşıdığı görülüyor.

