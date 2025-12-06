Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından sitem edip uyarılarda bulundu. Bugünlerde pek deprem olmadığını ve konuşulmadığını vurgulayan Görür, "Kabul edelim artık ülkemizi"n çoğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur." diyerek deprem dirençli kentlerin nasıl inşa edileceğinin tartışılması gerektiğini belirtti.

Depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bugünlerde depremlerin pek olmadığına ve konuşulmadığına dikkat çeken Görür, "Kabul edelim artık ülkemizin çoğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur." ifadelerini kullandı.

Deprem dirençli kentlerin nasıl inşa edileceğinin konuşulması gerektiğini vurgulayan Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alıncak zamanlar. Ülkemizde depremler yaklaşık 14 milyon senedir devam ediyor ve daha milyonlarca sene devam edecek. Yani anlayacağınız ebedi ve ezeli. Bırakın deprem olacak mı olmayacak mı, nerede olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak diye sormayı. Kabul edelim artık ülkemizin çoğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur.

"BU İŞİ YAPMAK BASİT"

İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. O halde deprem konuşmayı, caka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa ediliri konuşalım. Bu işi yapmak basit: Deprem kentlerimizin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım. Bunu ancak hükümet, yerel yönetim ve halk bir araya gelirse başarabiliriz."

