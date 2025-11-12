Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Korkutan sarsıntıların ardından Naci Görür'den açıklama! 6 Şubat'ı işaret etti

Korkutan sarsıntıların ardından Naci Görür'den açıklama! 6 Şubat'ı işaret etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Korkutan sarsıntıların ardından Naci Görür&#039;den açıklama! 6 Şubat&#039;ı işaret etti
Naci Görür, Deprem, Akdeniz, Kıbrıs, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de meydana gelen 5.2, 4.8 ve 4.2'lik depremlerin ardından Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Depremlerin geleceği belliydi" diyen Görür, 6 Şubat depremlerini işaret etti.

Balıkesir Sındırgı'daki depremler art arda meydana gelmeye devam ederken son olarak Akdeniz peş peşe sallandı.

Son 1 saatte Akdeniz açıklarında 5.2, 4.8 ve 4.2 şiddetinde depremler meydana geldi. Sarsıntılar Mersin ve Antalya'dan da hissedildi.

GÖRÜR, 6 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ

Korkutan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kremlin’in gizli oyunu! Afrikalı gençler "insani yardım" maskesiyle savaşa sürülüyorBu kez başıboş köpek değil at koşturdu! İstanbul'un göbeğinde şaşkına çeviren olay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devlet Bahçeli şehitlerimiz için taziye mesajı yayımladı: Her ihmal araştırılacaktır - Gündem"Her ihmal dikkatle araştırılacaktır"Akdeniz'de Antalya açıklarında peş peşe depremler! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemPeş peşe depremler! Antalya ve Mersin sallandıGürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 19 şehidin naaşı bulundu - GündemDüşen uçakta 19 şehidin naaşına ulaşıldıSağlık hizmetlerinde yeni dönem! Hasta yorumları, ameliyat görseli, öncesi-sonrası fotoğraflar artık olmayacak - GündemSağlıkçılar artık o paylaşımları yapamayacak!Sosyal medyaya yaş sınırı gelecek mi? Bakan Göktaş'tan açıklama var - GündemSosyal medyaya yaş sınırı gelecek mi? Bakandan açıklama vaeEcel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı - GündemEcel onu halı sahada yakaladı! 3 çocuk yetim kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...