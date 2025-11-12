Korkutan sarsıntıların ardından Naci Görür'den açıklama! 6 Şubat'ı işaret etti

Balıkesir Sındırgı'daki depremler art arda meydana gelmeye devam ederken son olarak Akdeniz peş peşe sallandı.

Son 1 saatte Akdeniz açıklarında 5.2, 4.8 ve 4.2 şiddetinde depremler meydana geldi. Sarsıntılar Mersin ve Antalya'dan da hissedildi.

GÖRÜR, 6 ŞUBAT'I İŞARET ETTİ

Korkutan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5’lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu. Depremlerin geleceği belliydi. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti" dedi.