Bursa'da sular ne zaman gelecek? sorusu gündemde! BUSKİ tarafından yapılan planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle kent genelinde yaşanan su kesintileri merak edilip araştırılıyor. Özellikle Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İşte BUSKİ su kesintisi listesi....

Bursa'da yaşayan binlerce vatandaş, sabah saatlerinde yaşanan plansız kesintilerin ardından BUSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranına kilitlendi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisine gidildiğini duyurdu.

28 ARALIK BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa'nın İnegöl ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda suların gün içinde kademeli olarak gelmesi bekleniyor.

İNEGÖL/ CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek muhtemel arızalar nedeniyle İnegöl ilçesinde Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde, 6–31 Aralık 2025 tarihleri arasında her gün 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabileceği bildirildi; vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İNEGÖL/ ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 21/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek muhtemel arızalar kapsamında İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet, Ertuğrulgazi ve Sinanbey mahalleleri ile Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde, 21–31 Aralık 2025 tarihleri arasında her gün 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabileceğinden vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

OSMANGAZİ/DEMİRTAŞ SAKARYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 29/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi ve çevresinde 29 Aralık 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır; vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almaları rica olunur.

OSMANGAZİ/ NALBANTOĞLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/12/2025 10:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/12/2025 14:45

Kesim Tarihi: 28/12/2025 10:45

Açıklama: Osmangazi ilçesinde, C1_D03 alt bölgesinde yer alan Nalbantoğlu Mahallesi Kapalı Çarşı içi Bedesten ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 18 Aralık 2025 tarihinde saat 10.45 ile 14.45 arasında su kesintisi uygulanacak.

