Ankara'da yaşayan binlerce vatandaş, sabah saatlerinde yaşanan kesitilerin ardından ASKİ su kesintisi sorgulama ekranına kilitlendi. Özellikle Çankaya ve Kazan ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bu kapsamda "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. İşte 28 Aralık 2025 Pazar günü Ankara su kesintisi listesi ve suların geleceği saat...

ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı, Ankara'da yaşayan vatandaşlar taradından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle Kazan ve Çankaya ilçesinde yaşanan su kesintilerinin ardından "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla beraber Ankara su kesintisi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), planlı ve ani kesintilere ilişkin detaylı bilgileri resmi kanallar üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

28 ARALIK ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık 2025'te Çankaya Kültür Mahallesi'nde 500'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Kızılay, Kültür, Meşrutiyet ve Kocatepe mahallelerinde saat 05.50 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanıyor. Öte yandan Kazan'da Saray Mahallesi ile Keresteciler ve Saray Kent Sanayi sitelerini kapsayan planlı su kesinti kapsamında suların 08.50 - 17.30 saatleri arasında kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.

