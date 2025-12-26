Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü resmi adresinden yapılan duyuruya göre, Kocaeli'de 12 saati bulan su kesintisi yaşanacak. Karamürsel ve Gölcük'te bulunan vatandaşlar, su kesintisinden etkilenecek. Peki, Gölcük ve Karamürsel'de sular ne zaman gelecek?

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli genelinde planlı çalışma nedeniyle 12 saati bulan su kesintisi uygulanacak. Özellikle Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde yaşayan vatandaşlar kesintiden doğrudan etkilenecek. İSU’nun paylaştığı bilgilere göre, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verilmesi bekleniyor.





Kocaelide 12 saati bulan su kesintisi! Gölcük ve Karamürselde sular ne zaman gelecek?

26 ARALIK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

KARAMÜRSEL

KARAMÜRSEL / 4 TEMMUZ, EREĞLİ, KAYACIK, OLUKLU, TEPEKÖY

26.12.2025 13:00 ile 27.12.2025 01:00 tarihleri arasında ANA İSALE HATTININ DEVREYE ALINMASI KAPSAMINDA SU KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.

GÖLCÜK



GÖLCÜK / ATATÜRK, CUMHURİYET, DEĞİRMENDERE MERKEZ, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENİ, KÖRFEZ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, ULAŞLI YALI, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM, YUKARI, YÜZBAŞILAR

