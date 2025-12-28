Yetersiz yağış, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle Sapanca Gölü’nde su seviyesi 28,45 metreye kadar geriledi. Balıkçılar teknelerini suyun çekildiği alanlarda karada konumlandırmak zorunda kaldı. Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız "Ülke dışından da turist misafir ediyoruz. İnsanlar buraya bu doğal güzellikleri görmek üzere geliyor. Gölsüz bir Sapanca düşünülemez" dedi.

Türkiye’nin önemli doğal miraslarından Sapanca Gölü’nde yaşanan su çekilmesi endişe verici boyutlara ulaştı.

Göl'de su seviyesi, yetersiz yağış, bilinçsiz su kullanımı ve kuraklık gibi nedenlerle 28,45 metreye kadar geriledi. Bölgede balıkçılık yapanlar, teknelerini gölle bağlantısı kalmayan sazlıkların çevresinde, suyun çekildiği karada konumlandırıyor.

Sapanca Gölündeki kuraklık tehdidi, bölge sakinlerini endişelendiriyor

"TURİZMİN ORTADAN KALKMASIYLA ZOR DURUMDA KALINACAK"

Sapanca Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldız, Sapanca Gölü'nün 2015 yılından bu yana düşük yağış ve kuraklık dolayısıyla dönemsel çekilmeler yaşadığını, tehlike sinyallerinin uzun süre önce başladığını söyledi.

Gölün çekilmesinin bölge halkını endişelendirdiğini belirten Yıldız, yöre halkının geçim kaynağı turizmin ortadan kalkmasıyla zor durumda kalacağını anlattı.

Sapanca Gölündeki kuraklık tehdidi, bölge sakinlerini endişelendiriyor

"GÖLSÜZ BİR SAPANCA DÜŞÜNÜLEMEZ"

Yıldız, son derece kaygılı ve üzüntülü olduklarını dile getirerek, "Çünkü bu gölü sadece şehrimizin değil, ülkemizin doğal mirası olarak görüyoruz. Gelecek nesillerimiz adına kaygılıyız. Göl olmazsa Sapanca olmaz. İçme suyu olmazsa insani faaliyet olmaz. Kuraklığın bundan sonraki etkisi de turizme olacak. Tamamen ekonomik güçlüklere de sebebiyet verecek çünkü bölgemiz tamamen turizm işletmeleri üzerine gelire sahip. Burada bacalı bir fabrika yok, tamamen yerel vatandaşlar tarafından işletilen küçük çaplı işletmeler üzerinden hayatımızı idame ettirmekteyiz. Göl biterse hep beraber biteriz maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

Gölün, kentin marka değeri olduğunun, ülke dışından gelen turistlerin de Sapanca'yı tercih ettiğinin altını çizen Yıldız, "Ülke dışından da turist misafir ediyoruz. İnsanlar buraya bu doğal güzellikleri görmek üzere geliyor. Gölsüz bir Sapanca düşünülemez." dedi.

GÖLLE İLGİLİ YETKİ KARMAŞASI

Yıldız, "Şu anda içme suyu havzası olduğu için yüzmek bile yasak, idari kararla. Burada insani faktörlerden ziyade, daha da önem arz eden durumun içme suyunun sanayi amaçlı kullanımının önüne geçilmesi olduğunu düşünüyorum. Alternatif kaynakların üretilmesi ve göl üzerindeki baskıyı azaltmak çok önemli. Aslında bizim en büyük sıkıntımız, gölle ilgili yetki karmaşası. Sapanca Gölü hem Sakarya Valiliği hem de Kocaeli Valiliği sınırları içerisinde olduğu için birçok paydaş tarafından yetkilendirme söz konusu. Bunun da önüne geçilmesini bekliyoruz. Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2 şehrin su ve kanalizasyon idarelerinin yetki alanları var. Tabii ki birçok yetki olması yetki kargaşasına sebebiyet veriyor." dedi.

Sapanca Gölündeki kuraklık tehdidi, bölge sakinlerini endişelendiriyor

"GÖLÜ BESLEYEN İSTANBULDERE 8 AYDIR AKMIYOR"

Sapanca ilçesinde yaşayan Aydın Toker, Sapanca Gölü'nün belirli dönemlerde çekildiğini fakat bu yıl yaşanan kuraklığın kritik olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı bölgede gölü besleyen kaynaklardan biri olan İstanbuldere'nin 8 aydır akmadığını anlatan Toker, göldeki çekilmenin ekosisteme de zarar verdiğini kaydetti.

Toker, "Şu anda röportaj yaptığımız yer 2 metre derinliğindeydi ve balıklar yüzüyordu. Gölün dibinde oksijen azaldı. İnanın ben görüyorum, balıklar yukarı doğru geliyor. Bu göl Sapanca'nın olduğu kadar Marmara'nın da incisi. Bunu kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası