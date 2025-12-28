Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlaması ile birlikte enerji içeceklerine karşı olan ilgi yerini doğal içeceklere bıraktı. Ihlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, kuşburnu, keçiboynuzu pekmezi ve karışık kış çaylarına talep arttı.

KIŞ ÇAYLARINA BÜYÜK İLGİ

Kış aylarında sıcak içecek tüketimine ihtiyaç duyan vatandaşlar, yazın sık tüketilen enerji içeceğini kenara koydu, yönlerini bitki çaylarına çevirdi. Enerji içeceklerinin zararlarının da ortaya çıkmasının ardından Kahramanmaraş'ta doğal kış çaylarına olan ilgi arttı.

Vatandaşlar kış mevsiminde hastalıklara karşı dirençli hale gelmek için ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, kuşburnu, keçiboynuzu pekmezi ve karışık kış çaylarını tüketir hale geldi.

Kışın gözdesi! Günde en az 1 bardak içiyorlar, aktarda hemen tükeniyor

"GÜNDE EN AZ BİR BARDAK İÇİYORUM"

Aktarlarda zencefil-bal karışımı, kuşburnu ve adaçayının rağbet görürken, müşteriler günlük tüketimde sıcak bitkisel içeceklerin hem ekonomik hem de sağlıklı olduğunu söyledi.

Hatice Ağzıtemiz, "Günde en az bir bardak bitki çayı tüketmeye çalışıyorum. Soğuk aylarda hastalıklardan korunmak için çok iyi bir tercih" yorumunu yaparken, Serkan Aydoğar ise "Ihlamur, papatya ve biskus gibi bitkileri kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.

ENERJİ İÇECEĞİNDE GİZLİ TEHLİKE

Doç. Dr. Önder Doksöz, enerji içeceklerinin yüksek kafein, yoğun şeker ve uyarıcı maddeler içerdiğine dikkat çekerek, bu ürünlerin kalp ve damar sistemi üzerinde belirgin olumsuz etkiler oluşturduğunu söylemişti.

Doksöz, "Enerji içecekleri özellikle yüksek kafein ve şeker oranı nedeniyle kalp ritmi ve tansiyon üzerinde ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Neyle içildiğinden ziyade, aslında hiç tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarı yapmak gerekiyor" demişti. Doksöz, enerji içeceklerinin 12-18 yaş arası çocuklar ve ergenler tarafından kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söylemişti.

