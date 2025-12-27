2019 yılında hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı yeni yılda değişiyor. Poşet, 1 Ocak 2026'dan itibaren '1 lira' olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019'da hayata geçirilen uygulama ile plastik poşetler ücretli hale getirildi.

Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla başlanan uygulama ile tek kullanımlık plastik poşetler yerine çok kullanımlık taşıma ekipmanına geçiş teşvik edildi. Böylece kaynakların verimli kullanılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlandı.

PLASTİK POŞETTE FİYAT DEĞİŞİYOR

Yeni yılda uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 12 Kasım'da "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Toplantı sonucunda, katılımcıların görüş ve önerileri de dikkate alınarak, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

2,8 MİLYON TON PLASTİK ATIĞIN OLUŞUMU ENGELLENDİ

Uygulamanın başladığı 2019 ile 2025'in ilk 9 aylık verilerine göre, plastik poşet kaynaklı toplam 2 milyon 844 bin 596 ton plastik atığın oluşumu engellendi.

Bu azalmayla plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali de önlendi ve yaklaşık 28 milyar lira tasarruf edilerek 167 bin 984 ton sera gazı emisyon salımının önüne geçildi.

